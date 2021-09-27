Sinir krizi geçiren genç kendini kilitlediği evde eşyaları kırıp, evi ateşe verdi

EVİ ATEŞE VERDİ

Eşyaları ve camları kırdıktan sonra mutfak ve 2 ayrı odayı ateşe veren genç, polis ekipleri tarafından dakikalarca ikna edilmeye çalışıldı. Polisin ikna çabaları işe yaramazken, dışarıda olan ailesi komşularından haber alarak hemen eve geldi. Eve gelen anne Faden O. (41), çelik kapıya yumruklar atarak "Ethem aç kapıyı" diye bağırırken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı çelik yelek giyerek müdahalede bulundu. Bu sırada eve gelen amca Fatih O. (41) yeğenini kısa sürede sakinleştirerek kapıyı açmaya ikna etti.