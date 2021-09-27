Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için kritik uyarı: 4 gün boyunca etkili olacak

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı rapora göre; İstanbul'da bugün 25 derece olan gündüz sıcaklığının 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gece hava sıcaklığı ise 15 derecelere kadar inecek. Nem oranındaki düşüş de dikkat çekerken çarşamba gününden itibaren yağışlar başlayacak ve 1 Ekim'e kadar sürecek. Ekim ayının ilk gününde rüzgâr kendisini gösterecek.