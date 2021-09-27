Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için kritik uyarı: 4 gün boyunca etkili olacak

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı rapora göre; İstanbul'da bugün 25 derece olan gündüz sıcaklığının 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gece hava sıcaklığı ise 15 derecelere kadar inecek. Nem oranındaki düşüş de dikkat çekerken çarşamba gününden itibaren yağışlar başlayacak ve 1 Ekim'e kadar sürecek. Ekim ayının ilk gününde rüzgâr kendisini gösterecek.
İstanbul'a ilişkin 4 günlük hava tahminleri şöyle:
28 Eylül: İstanbul'da yarın (salı günü) yağmur beklenmezken gündüz sıcaklık 23 derece, gece sıcaklık 16 derece. Nem oranı yüzde 51-83 arasında. Rüzgârın saatte 25 km hızda esmesi bekleniyor.
29 Eylül: İstanbul'da çarşamba günü sağanak yağmur başlayacak. Sıcaklık 16-21 derece arasında olurken nem oranında hafif bir yükseliş bekleniliyor. Rüzgârın saatte 31 km hızda esmesi tahmin ediliyor.
30 Eylül: İstanbul'da perşembe günü sağanak yağmur etkisini göstermeye devam edecek. Sıcaklık en yüksek 21 derece, en düşük 16 derece. Nem oranı yüzde 55-77 arasında. Rüzgârın saatte 32 km hızda esmesi bekleniyor.
1 Ekim: Ekim ayının ilk gününde de sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20 derece, gece sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 64-78 arasında. Rüzgârın saatte 35 km hızda esmesi tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın doğu kesimleri sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık