Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için kritik uyarı: 4 gün boyunca etkili olacak
Giriş Tarihi: 27.9.2021 21:42

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için kritik uyarı: 4 gün boyunca etkili olacak

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için kritik uyarı: 4 gün boyunca etkili olacak

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ekim'e kadarki hava durumu tahmin ve sıcaklık raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul'da çarşamba gününden itibaren 4 gün süreyle sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 5 derece düşmesi bekleniyor. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı rapora göre; İstanbul'da bugün 25 derece olan gündüz sıcaklığının 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gece hava sıcaklığı ise 15 derecelere kadar inecek. Nem oranındaki düşüş de dikkat çekerken çarşamba gününden itibaren yağışlar başlayacak ve 1 Ekim'e kadar sürecek. Ekim ayının ilk gününde rüzgâr kendisini gösterecek.

İstanbul'a ilişkin 4 günlük hava tahminleri şöyle:

28 Eylül: İstanbul'da yarın (salı günü) yağmur beklenmezken gündüz sıcaklık 23 derece, gece sıcaklık 16 derece. Nem oranı yüzde 51-83 arasında. Rüzgârın saatte 25 km hızda esmesi bekleniyor.

29 Eylül: İstanbul'da çarşamba günü sağanak yağmur başlayacak. Sıcaklık 16-21 derece arasında olurken nem oranında hafif bir yükseliş bekleniliyor. Rüzgârın saatte 31 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

30 Eylül: İstanbul'da perşembe günü sağanak yağmur etkisini göstermeye devam edecek. Sıcaklık en yüksek 21 derece, en düşük 16 derece. Nem oranı yüzde 55-77 arasında. Rüzgârın saatte 32 km hızda esmesi bekleniyor.

1 Ekim: Ekim ayının ilk gününde de sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20 derece, gece sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 64-78 arasında. Rüzgârın saatte 35 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 16°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın doğu kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 14°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

AMASYA 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 20°C

Az bulutlu

KARS 4°C, 19°C

Az bulutlu

MALATYA 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji tarih verdi! İstanbul için kritik uyarı: 4 gün boyunca etkili olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA