Son dakika: İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Çay ve çikolata kutularında ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince havalimanına gelen yolcular ve kargo gönderileri uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında analiz edildi. Yapılan analizde farklı uçaklarla Türkiye'ye gelen üç yolcu ve iki kargo gönderisi riskli olarak değerlendirilerek uçakların havalimanına inişinin ardından gümrük ekipleri harekete geçti. Yolcular gözetim altına alınırken beraberindeki bagajlar da kontrol için ayrıldı. Yapılan incelemelerde çikolata ve bitkisel aromalı çay kutularından kilolarca uyuşturucu madde çıktı.
VALİZLERİN GİZLİ BÖLMELERİNDE UYUŞTURCU BULUNDU
Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Güney Amerika'dan gelen iki yolcunun valizlerinin x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekleri ile yapılan kontrollerde iki valizin tabanında gizli bölme tespit edildi.Açılarak aranan gizli bölmelerde iki paket içerisinde toplam 8 kilo130 gram uyuşturucu bulunduğu saptandı. Toz haldeki uyuşturucudan alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu anlaşıldı.
Öte yandan farklı tarihlerde tespit edilen üç yolcu görünümlü kuryenin bagajlarında ise toplam 11.5 kilogram kokain ele geçirilerek yaklaşık 20 kilogram kokain yakalanmasına imza atıldı.
Havalimanındaki diğer bir uyuşturucu operasyonunda ise Doğu Asya'dan gelen şüpheli bir yolcunun beraberindeki 4 valiz mercek altına alındı. Önce x-ray cihazı daha sonra da dedektör köpeklerle kontrol edilen valizlerde, toplam 23 kilo 800 gram ağırlığında Tayvan sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
ÇAYLAR İÇİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Gümrük Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarının yalnızca yolcuları değil kargo gönderilerini de paravan olarak kullandığı saptandı. Bunun üzerinde havalimanı kargo terminalindeki gönderiler arasında narkotik dedektör köpekle kontroller yapıldı. Dedektör köpeğin içerisinde aromalı çay ve içecekler bulunduğu beyan edilen gönderilere tepki vermesi üzerine açılarak aranan kolilerin içerisinde toplam 109 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
UZAK DOĞU'DAN GELEN PAKETLERDE BONZAİ
Kargo terminalinde gerçekleştirilen son operasyonda ise Uzak Doğu'dan gönderilen bir gönderi gümrük ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan analiz sonucu riskli bulunan koliye narkotik dedektör köpekleri tepki vermesi üzerine açılarak aranan pakette toplam 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan analizde uyuşturucunun bonzai hammaddesi olduğu saptandı.
DOKUZ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyonlara ele geçirilen uyuşturuculara ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ederken şüphelilerden 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.