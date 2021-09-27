Son dakika: İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Çay ve çikolata kutularında ele geçirildi

VALİZLERİN GİZLİ BÖLMELERİNDE UYUŞTURCU BULUNDU

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Güney Amerika'dan gelen iki yolcunun valizlerinin x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekleri ile yapılan kontrollerde iki valizin tabanında gizli bölme tespit edildi.Açılarak aranan gizli bölmelerde iki paket içerisinde toplam 8 kilo130 gram uyuşturucu bulunduğu saptandı. Toz haldeki uyuşturucudan alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu anlaşıldı.

Öte yandan farklı tarihlerde tespit edilen üç yolcu görünümlü kuryenin bagajlarında ise toplam 11.5 kilogram kokain ele geçirilerek yaklaşık 20 kilogram kokain yakalanmasına imza atıldı.

Havalimanındaki diğer bir uyuşturucu operasyonunda ise Doğu Asya'dan gelen şüpheli bir yolcunun beraberindeki 4 valiz mercek altına alındı. Önce x-ray cihazı daha sonra da dedektör köpeklerle kontrol edilen valizlerde, toplam 23 kilo 800 gram ağırlığında Tayvan sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi.