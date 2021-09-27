Son dakika: Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! ’Aldatıldım, koruma istiyorum’

ABİSİNİN KOKMUŞ KOKOREÇLERİ YAKTIĞINI SÖYLEDİ



Selim Avcı'ya, Cemal Metin Avcı'nın gözaltına alındığı tarihlerde telefon görüşmesi yaptığı soruldu. Selim Avcı, "Ne oldu diye sordum. Oğlum, 'baba kaybolan bir kız vardı ya onu için sorguya alındım' dedi. Ben de şaşırdım. Olayı 21 Temmuz sabahı karakol komutanı aradı, oğlumun suçunu itiraf ettiğini söyledi. Öyle olayı öğrendim. Mertcan Avcı, abisinin bağ evinde kokmuş kokoreçleri yaktığını ve irsaliyelerini yaktığını söyledi. Ben 16 ve 20 Temmuz tarihinde bağ evine gitmedim. Marmaris'e gitmiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Eda Karagün'e Gültekin'in avukatları soru sordu. Sanık Avcı'yla Pınar'ın ilişkisini ne zaman öğrendiği soruldu. Karagün, olay günü avukatından öğrendiğini belirtti. Karagün, "Cemal'in beni aldattığını öğrendiğimde, Pınar öldürmeseydi de bu iş boşanmaya gidecekti. Ben bişey olduysa o bağ evinde olabileceğini düşünerek. Oraya gittim. Olayla ilgili hiçbir bağlantım yoktur." dedi.

Saat 22.35'te olay yerinde olduğunu belirten Karagün'e olay mahallinde Doğukan Uzakgiden ile saat 22.47'de görüştüğü soruldu. Ondan önce Selim Avcı'nın görüştüğü hatırlatıldı. Karagün, görüşmediğini ve hatırlamadığını söyledi.

Bağ evine gitme fikri nasıl oluştuğu soruldu. Karagün, "Kız 5 gündür kayıptı. Ben merak ettim. Planlamış bişey değildi. Ben görmek istedim. Çünkü aldatılan taraf benim. Aklıma gelebilecek tek yer orasıydı. Çünkü Cemal hep oradaydı. O yüzden merak ettiğim için gitmek istedim." şeklinde cevap verdi.

Selim Avcı'ya, Pınar Gültekin'le Cemal'i Metin Avcı'nın ilikisini ne zaman öğrendiği soruldu. Selim Avcı, 20 Temmuz akşamı avukattan öğrendiğini söyledi.

ACILI ANNE GÜLTEKİN: "BUNLAR AİLECE KATİL"



Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, çapraz sorgu esnasında, "Bunlar ailece katil" dedi Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı bu esnada fenalaştı. Şefika Gültekin duruşma salonundan ayrıldı.

Mahkeme tarafından Adalet Bakanlığı marifetiyle ABD'ye yazılan muzekkereye Adalet Bakanlığından gelen yazıda, ABD'den adli işlemlerin işbirliği için bir kısım bilgilerin gönderildiği ve daha sonra bilgi lazım olduğunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Pınar Gültekin'in avukatları ABD'den gelen bilgilerin kendilerininde görebilme talebine mahkeme yazının bugün geldiğini ve dosyasına konulduğunu söyledi.