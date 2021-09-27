Son dakika: Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Dosyalar birleştirildi...

ABİSİNİN KOKMUŞ KOKOREÇLERİ YAKTIĞINI SÖYLEDİ



Selim Avcı'ya, Cemal Metin Avcı'nın gözaltına alındığı tarihlerde telefon görüşmesi yaptığı soruldu. Selim Avcı, "Ne oldu diye sordum. Oğlum, 'baba kaybolan bir kız vardı ya onu için sorguya alındım' dedi. Ben de şaşırdım. Olayı 21 Temmuz sabahı karakol komutanı aradı, oğlumun suçunu itiraf ettiğini söyledi. Öyle olayı öğrendim. Mertcan Avcı, abisinin bağ evinde kokmuş kokoreçleri yaktığını ve irsaliyelerini yaktığını söyledi. Ben 16 ve 20 Temmuz tarihinde bağ evine gitmedim. Marmaris'e gitmiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.