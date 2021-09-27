Son dakika: Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Dosyalar birleştirildi...

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasının 6'ncı duruşması görüldü. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle, Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin, sanık ve tanık avukatları katıldı.
Başsavcılık, Avcı'nın ailesi ve ortağının cinayetten olay yerine giderek delilleri yok ettiği gerekçesiyle davayla birleştirilerek ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etmişti. 6. celsede birleştirilen davada diğer sanıklar katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan da hazır bulundu. Duruşma öncesinde adliye bahçesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
DAVA BİRLEŞTİRİLDİ
Pınar Gültekin davasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir iddianame hazırlamıştı. Buna göre, Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın ailesinden şüpheliler baba Selim Avcı, anne Ayten Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde, birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek, şüpheliler hakkında iddianame düzenlemişti. Başsavcılık, hazırladığı 8 sayfalık yeni iddianame ile davanın birleştirilmesini talep etmişti. Duruşmada Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı dosyayla birleştirildi.
Birleşen dosyada suçtan zarar gören Pınar Gültekin'nin annesi ve babası şüphelilerden şikayetçi oldu ve katılmalarına karar verildi. Mahkeme heyeti diğer 4 sanığın çapraz sorgu ile ifadelerinin alınmasına karar verdi. Sanıklara kararın 22 Eylül'de tebliğ edildiği için bir haftanın dolmadığı görülerek, sanık Eda Karagün'e savunma yapıp yapmayacağı soruldu. Sanık Karagün yapacağını bildirdi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM
Karagün'e cinayetin delillerini gizlediği ve olayı günü cinayetin gerçekleştiği eve gittiği soruldu. Karagün, "Cemal'in yapmış olduğu suçla alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben sadece şüphelendim. Ve orta gittim. Aldatılan taraf benim. Ben de korunma talep ediyorum. Ben de bir kadınım çocuk bakıyorum. Yeni bir hayata hazırlanıyorum" dedi.
Karagün'e olay mahaline neden gittiği soruldu. Karagün, "Cemal yaylada çok fazla vakit geçirdi. Pınar'ın en son Cemal'le olduğunu duydum. Cemal'in öldürmekten ziyade Pınar'a bişey yapıp yapmadığını görmek istedim. O yüzden yaylaya gittim. Edindiğim izlenimleri puzzle gibi birleştirdim. O yüzden bağ evine gittim. Sonuçta mağdur olan benim aldatılan benim." diye konuştu.
BAĞ EVİNDE TEMİZLİK YAPILMIŞ
Eda Karagün'ne neden olay yaşandığı bağ evine gittiği sorusuna şöyle cevap verdi: "Olay sırasında Muğla'da değildim. Ölüm haberini Salı sabahı 06.50 de öğrendim. Cemal'in suçu itiraf ettiğini öğrendim. Bağ evine Selim Avcı, Ayten Avcı ve Selim abiyle gittik. Evin içine girdiğimde bir detaylı bir temizlik yapıldığını fark ettim. Çünkü bir hafta önce biz mangal yapmıştık. Her taraf temizlenmiş kapılara kadar temizlendiğini gördüm."
Sanık Selim Avcı'ya da aynı soru yöneltildi. Avcı, "Biz beraber Eda bizi götürdü bağ evine. Eda tel başına gitmek istedi. Biz de yalnız bırakmadık. Evin temiz olduğunu Eda söyledi. Biz sık gitmediğimiz için biz bilmeyiz. 20 dakika durduk. Eşimle Gökhan sigara içmiş ben içmedim. Sonra geri döndük. Telefon görüşmeleri net hatırlamıyorum ama iş gereği içindir." şeklinde cevap verdi.
ABİSİNİN KOKMUŞ KOKOREÇLERİ YAKTIĞINI SÖYLEDİ
Selim Avcı'ya, Cemal Metin Avcı'nın gözaltına alındığı tarihlerde telefon görüşmesi yaptığı soruldu. Selim Avcı, "Ne oldu diye sordum. Oğlum, 'baba kaybolan bir kız vardı ya onu için sorguya alındım' dedi. Ben de şaşırdım. Olayı 21 Temmuz sabahı karakol komutanı aradı, oğlumun suçunu itiraf ettiğini söyledi. Öyle olayı öğrendim. Mertcan Avcı, abisinin bağ evinde kokmuş kokoreçleri yaktığını ve irsaliyelerini yaktığını söyledi. Ben 16 ve 20 Temmuz tarihinde bağ evine gitmedim. Marmaris'e gitmiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.