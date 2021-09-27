Suriye’den geldi, ölüme Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep'te sabah erken saatlerce işe giden Bekir Kurt, yol kenarında yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu aracın altında sürüklenip feci şekilde yaşamını yitirdi. Kaldırıma bir adım kala aracın altında kalıp ölen Bekir Kurt'un, dedelerinin yıllar önce yerleştiği Suriye'den Gaziantep'e dönerek vatandaşlık alıp ayakkabı atölyesinde çalıştığı öğrenildi.

Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada | Video

Şehitkamil ilçesinin Sanayi Mahallesinde bulunan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Bekir Kurt, sabah saatlerinde çalıştığı ayakkabı atölyesine gitmek için otobüsle yola çıktı. İşyerinin yakınında otobüsten inip yaya olarak iş yerine gitmek isteyen gence tam kaldırıma çıkmak üzereyken, İbrahim I. idaresindeki hafif ticari araç önce çarptı sonra da altına alarak metrelerce sürükledi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Bekir Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası araç sürücüsü İbrahim I. gözaltına alınırken, Bekir Kurt'un aslen Gaziantepli olan dedelerinin yıllar önce Suriye'ye yerleştiği, iş savaşın başlaması üzerine Kurt ailesinin yeniden vatanlarına dönerek kimlik aldığı ve Gaziantep'te yaşamaya başladıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.