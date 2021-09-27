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Giriş Tarihi: 27.9.2021 17:36

Tarsus’ta arazi anlaşmazlığı! Bir kişi, ağabeyi ve yeğenini öldürdü

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta arazi anlaşmazlığı! Bir kişi, ağabeyi ve yeğenini öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 2 kardeşten biri, ağabeyini ve ağabeyinin oğlu olan yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre,Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası mahallesinde meydana gelen olayda, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki kardeşten A.K. isimli kişi, ağabeyi Hüseyin Köse (64) ile oğlu Eyüp Köse ile tartıştı.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ!

İddiaya göre kendi arazisine giden yolu kendi mülkiyetinde olduğunu öne sürerek kapatan Hüseyin K. İle oğlu Eyüp K.'yi, A.K. adlı kişi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Tarsus’ta arazi anlaşmazlığı! Bir kişi, ağabeyi ve yeğenini öldürdü
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