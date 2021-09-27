Tarsus’ta arazi anlaşmazlığı! Bir kişi, ağabeyi ve yeğenini öldürdü

Alınan bilgiye göre,Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası mahallesinde meydana gelen olayda, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki kardeşten A.K. isimli kişi, ağabeyi Hüseyin Köse (64) ile oğlu Eyüp Köse ile tartıştı.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ!

İddiaya göre kendi arazisine giden yolu kendi mülkiyetinde olduğunu öne sürerek kapatan Hüseyin K. İle oğlu Eyüp K.'yi, A.K. adlı kişi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.