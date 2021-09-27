Trabzon Üniversitesi, Teknofest 2021’den farklı kategoriden 2 ödül kazandı

Trabzon Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Teknoloji Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde 4.kez düzenlenen festivale ilk kez bu yıl katılındıklarını belirtilerek, İnsanlık Yararına Teknoloji yarışması Engelli Dostu ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Trabzon Üniversitesinin 2 ödül kazandığı belirtildi.Üniversitesen yapılan açıklama," Takım kaptanı Araştırma Görevlisi Murat Atasoy' ile, Prof. Dr. Hasan Karal, Prof. Dr. Mevhibe Coşar, Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Bahçekapılı, Araştırma Görevlisi Dr. Lokman Şılbır, Öğretim Görevlisi Dr. Semra Fiş Erümit ve Öğretim Görevlisi Adil Yıldız'dan oluşan ekibin, Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Destekli TİD3B projesiyle, TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Trabzon Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Lokman Şılbır'ın takım kaptanlığında, Prof. Dr. Hasan Karal, Araştırma Görevlisi Murat Atasoy ve Öğretim Görevlisi Adil Yıldız'dan oluşan ekibin, "Ebabil Taşı" isimli proje, İletişim Teknolojileri Yarışması'nda "En İyi Sunum" ödülünün sahibi oldu."



EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM



Bu yıl ilk kez katıldıkları TEKNOFEST'te iki ayrı kategoride ödül kazanmaktan dolayı heyecan,gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden ve TEKNOFEST 2021'in kendileri için başarılar elde ettikleri ve önemli tecrübeler kazandıkları bir yarışma olduğunu belirten Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Emin Aşıkkutlu," "Seneye inşallah nicelik ve nitelik açısından daha kapsamlı projelerle ülkemizin milli teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunarak başarılarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz,dedi. Rektör Kutlu," böylesi önemli ve kapsamlı festivale ev sahipliği yapan, paydaş olan kurum ve kuruluşlarımız ile yarışmalarda ödül kazanarak üniversitemizi ve şehrimizi gururlandıran başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Karal olmak üzere projelerde görev alan ve katkı sağlayan her iki üniversitemizin tüm öğretim görevlilerine gönülden teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." İfadelerine yer verdi.