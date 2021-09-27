Trabzon vaka sayılarında lider durumda

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Sağlık bakanlığımızın açıkladığı şekilde Türkiye genelindeki haritadan görüldüğü gibi Trabzon'umuzda 100 binde 538.61 ile vaka sayımızda her gün gittikçe artış yaşandığı görülüyor. Valimizin talimatları doğrultusunda, Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarımızı yürütmekte olup, okullarımızda çalışmalarımızı ve kontrollerimizi yürütmekteyiz. Vakalarla ilgili rehber öğretmenlerle ve yetkililerle takibimizi birlikte yönetiyoruz" dedi.

Trabzon genelinde günlük vaka sayılarının 500 üzerinde devam ettiğini belirten Usta,"Hastanelerimizdeki yoğun bakım ünitelerimde yatan 100 üzerindeki hastalarımızın yarısı entübe olarak tedavi görüyor.Özellikle aşının 60 yaş ve üzeri oranında aşılanmalarının olması bizleri sevindiriyor. 12-17 yaş aralığı ve 18-35 yaş aralığındaki vatandaşlarımızda da yüksek aşı oranını yakalayabilirsek, geleceğe çok daha umutlu bakacağımızdan eminiz" dedi.

Yoğun bakım ünitelerinde özellikle genç yaş gruplarının olmasının endişe uyandırdığını ifade eden Usta, "Öncelerden 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın yoğun bakımlarda görülme oranı azaldı, 55 yaş ve altı vatandaşlarımızı görmeye başladık. Bunların genelinde ya aşısız,ya da aşılarını tamamlamamış kişiler ya da kronik ve yan hastalıkları olan kişilerin tedavi görmesidir. Lütfen kurallara uyalım, kurallara uyan vatandaşlarımıza zarar vermeyelim" diye konuştu.