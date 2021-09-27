Trabzon’daki takı tartışmasında flaş gelişme: 1 tutuklama

Olay önceki gün Ortahisar ilçesi 1 nolu Bostancı mahallesin Hasan Çavuş sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi hastanesinde çalışan Dr. Burcu Bulut Keleş ile eşi Dr. Ümit Keleş'in aileleri düğünden hemen sonra takılan altınlar nedeniyle tartışma yaşadı. Aradan bir süre geçtikten sonra, Kastamonu'da yaşayan Dr. Burcu Bulut Keleş'in babası Bahri Bulut, kızıyla telefonda görüştükten sonra eşini ve diğer kızını alıp damadının ailesiyle görüşmek için Trabzon'a geldi. Kızının evinde damadının ailesiyle görüşen ve görüşmenin bir anada tartışmaya dönüşmesinden dolayı emekli astsubay Bahri Bulut, belinden çıkardığı silahla damadı Ümit ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) bacaklarından vurarak yaraladı. Çevrede bulunan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olayda yaralanan 4 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay sonrası polisi arayarak teslim olan emekli Astsubay Bahri Bulut, polis ekipleri tarafından Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş şubeye getirildi. Emniyette sorgusu ve işlemleri tamamlanan emekli astsubay Bahri Bulut, çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.