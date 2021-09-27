Tunus Havalimanında 40 saat tutuldular

Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan Kocaeli Trabzonlular Derneği eski başkanı ve İzmit Makine firmasının sahibi olan Sami Durmuşoğlu, sosyal medya hesabından geçtiğimiz Cumartesi günü yayınladığı video ile bir iş seyahati için gittiği Tunus Hava Limanında nedensiz olarak 4 arkadaşı ile birlikte tutulduğunu duyurdu. Durmuşoğlu ve arkadaşlarının bu videodan sonra bir süre daha tutulduktan sonra ülkeye girişlerine izin verildiği öğrenildi.

NEDENSİZ TUTULUYORUZ

Hava alanında bekletilirken çektiği videoyu paylaşan Durmuşoğlu şu ifadeleri kullandı. "Evet, şu anda Tunus'tayız. Uçaktan indikten sonra 11 Türk arkadaş burada bekletilmeye başladık. 6 kişi gitti. Ancak biz 5 Türk vatandaşını hiçbir neden ve gerekçe göstermeden nedensiz tutuyorlar. Burada ne muhatabımız ne de ilgilenenimiz var. Valizlerimiz yok. Nedensiz tutuluyoruz" dedi.

40 SAAT TUTULDUK

Kendisine bugün ulaşan gazetemize bilgi veren Durmuşoğlu, "Tam 40 saat hiçbir şey söylenmeden hava limanında tutulduk. Hiçbir eksik evrakımız olamadığı halde bekletildik. Ayrıca herhangi bir sebepte göstermediler. Bizi bırakırken de kendilerine neden tutulduğumuzu sorduk. Paramız olmadığı ve ülkeye neden geldiğimizin belli olmadığı gibi bahaneler sundular. Üstelik aramızda Türk olan ve Tunuslu bir arkadaşımız ile nişanlı bulunan bir kadın arkadaşımız da bulunduğu halde, biz de bu duruma anlam veremedik" dedi.