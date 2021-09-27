Ünlü pilot Ertuğrul Makena Alpha pistinde

Yarış pistleri için özel ekipman üreten Dünyanın Lider Markalarının projede bir araya geldiği 1200 beygirlik alt yapısıyla Alpha' da yapı ve düzen değişikliğine gidildiği, aracın motor ve soğutma sistemlerinde geliştirmeler yapıldığı ve yakın zamanda Alpha'nın pistlerdeki yerini alacağı gelen haberler arasında. Projenin detaylı içeriği ve yarış aracında kullanılan tüm ekipman ve markaların detaylı açıklaması ise Ertuğrul Makena tarafından çekilecek bir Vlog ile takipçilere duyurulacak.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan en değerli yarış aracı olan Alpha, Otomobil Sporları Camiasında büyük heyecan yaratmış durumda. Motor sporları takipçilerinin merakla beklediği, Türkiye'nin en güçlü Drift Aracı, yakında sevenleri ile birlikte özel bir etkinlikte buluşmaya hazırlandığı gelen haberler arasında…

Takipte Kalın…

İnstagram: ertugrulmakena