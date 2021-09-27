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Giriş Tarihi: 27.9.2021 07:00

Yeşillendirme çalışmaları tam gaz! SABAH yanan bölgeleri havadan ve karadan görüntüledi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yeşillendirme çalışmaları tam gaz! SABAH yanan bölgeleri havadan ve karadan görüntüledi

Muğla'da, geçen Temmuz ve Ağustos'ta yaşanan yangın felaketinden sonra doğa yeniden canlanmaya başlarken, bölgedeki yeşillendirme çalışmaları da hız kazandı. SABAH, yanan yerleri havadan ve karadan görüntüledi. Bölgeyi tekrar yeşillendirme çalışmaları kapsamında tamamen yanan ağaçlar kesiliyor, temizlik çalışması yapılıyor. Muğla genelindeki ağaç kesme çalışmalarında yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor. Toplamda 5 milyon metreküp zarar gören ağaç kesilecek. Kesilen ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor, kimisi mobilya oluyor, kimisi kağıt. Kesim çalışmalarının ardından tüm sahalarda ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 52 bini ormanlık alan olmak üzere yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığını belirterek, "Tamamen yanan ağaçların kesimine başlandı.



Bu süreç hızlı bir şekilde devam edecek. Ardından kimi yerlerde doğal ağaçlandırma, kimi yerlerde iş makinalarıyla toprak hazırlanarak, teraslandırma yöntemiyle fidan dikilecek" dedi.



Yanan ağaçların kesiminde çalışan işçilerden, Adana'dan ailesiyle birlikte gelen Bülent Akın (43), "Gördüklerimiz karşısında çok üzüldük.



Tekrar ağaçlandırılması için belirlenen kriterlere göre kesim yapıyoruz. Yeşil olan hiçbir şeye dokunmuyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü davetiyle bölgeye gelen uzmanlar, Marmaris'teki yanan yerlerde ekolojik inceleme başlattı.



İzlenimlerini fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşan Biyolog Gökhan Ergan, "Yangından sonra, normalle göre çok sayıda bireyin sürgün verdiğini ve bunların da daha hızlı çiçeklendiğini gördük.



İçimizde çiçek açmasını sağlar umarım. Yangın uyarılan çiçeklenme olarak bilinen bu adaptasyon, Akdeniz bitkilerinde bilinen bir uyarlanma. Orman toprağı sürülüp müdahale edilirse, bu türler zarar görür.



Toprağın üstü gibi, toprağın altı da yüksek çeşitlilik içerir, görmüyor olmamız yok olmalarına sebep olmasın" ifadelerini kullandı.

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Yeşillendirme çalışmaları tam gaz! SABAH yanan bölgeleri havadan ve karadan görüntüledi
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