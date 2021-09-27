Zehir tacirlerine jandarma darbesi

İstanbul il Jandarma Komutanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yaklaşık 3 aydır takibe aldıkları şüphelilerin İstanbul Sarıyer
'de uyuşturucu madde sevkiyatına hazırlandığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı aracı yakın takibe aldı. Olası yol güzergâhlarını kontrol altına alan ekipler, "Dur" ihtarına uymayan şüphelileri Uskumruköy Kavşağı
'nda durdurdu. Araçtan indirilerek etkisiz hale getirilen H.C., S.C.D. ve K.E.Ö. gözaltına alındı. Narkotik köpeği "Avcı"ın da bulunduğu arama çalışmalarında; aracın bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye gizlenmiş halde 101 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C.ve S.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.