Zehire 20 tutuklama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 20.09.2021-26.09.2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda; 2 kilo 813 gram esrar, 507 gram bonzai, 389 gram metamfetamin, 100 adet uyuşturucu hap, 84 gram eroin, 4 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 344 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, adli mercilere sevk edilenlerden 20 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.