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Giriş Tarihi: 27.9.2021 16:53

Zehire 20 tutuklama

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Zehire 20 tutuklama

Gaziantep’te narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 344 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 20.09.2021-26.09.2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda; 2 kilo 813 gram esrar, 507 gram bonzai, 389 gram metamfetamin, 100 adet uyuşturucu hap, 84 gram eroin, 4 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 344 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, adli mercilere sevk edilenlerden 20 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Zehire 20 tutuklama
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