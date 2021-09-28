12 gün arayla koronavisten öldüler

EDİRNE
'DE aynı evde yaşayan Murat Gürses
(48) ile babası Demircan Gürses
(78) 12 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti. Edirne'de ailesi ile aynı evde yaşayan Murat Gürses, eylül ayı başında soğuk algınlığı belirtileri gösterdi. Testi negatif çıkan oğul Gürses bir süre sonra grip olduğunu düşündü. Ancak durumu ağırlaşınca yeniden hastaneye gitti. Testi pozitif çıkan Gürses tedaviye alındı ancak 12 Eylül'de hayatını kaybetti. Hemen ardından oğlu gibi aşısız olan baba Demircan Gürses'in de testi pozitif çıktı. Hastaneye kaldırılan Demircan Gürses de 24 Eylül'de hayatını kaybetti. 3 doz aşı olan anne Firdevs Gürses
'in ise hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.