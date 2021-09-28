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Giriş Tarihi: 28.9.2021 20:46

19 kilo esrar ve kenevir ele geçirildi

Abdullah YALÇIN / SABAH Abdullah YALÇIN / SABAH
19 kilo esrar ve kenevir ele geçirildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ’ın Saray İlçesinde bir çiftlik arazisine düzenlediği operasyonda, 19 kilogram esrar ve hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, tarafından uyusturucu imal eden, satan ve aracılık eden şahıslarla mücadele kapsamında Saray ilçesi yeni mahalle bölgesinde tespit edilen bir çiftlik arazisinde arama yapıldı.

19 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, 80 ile 200 santimetre boylarında 141 kök Hint Keneviri bitkisi, topraktan sökülüp kurutmak amacıyla bekletilen 19 kilogram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.B. ve Y.K. gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan biri hakkında hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası olduğu öğrenilirken, emniyete götürülen her 2 şahsın sorgulamalarına başlandı.

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19 kilo esrar ve kenevir ele geçirildi
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