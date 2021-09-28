Acemi şoförün hatası pahalıya patladı! Çay içerken ölümden döndü

Olay, İstanbul Eyüpsultan'da dik yokuşuyla akıllara kazınan Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım firmasına bağlı bir ekip, bakım onarım çalışması yapmak için sokak üzerinde yer alan bir elektrik direğinin önüne geldi. İddiaya göre elektrik bakım onarım aracının el frenini çekmeyi unutan acemi şoför, aracın kaydığını fark edince paniğe kapıldı.
DEMİR KORKULUKLARLA KORUNUYORDU
Bir anlık heyecanla aracı dik yokuşta sabit tutan ayakları kaldıran şoför önce park halindeki bir araca çarptı, ardından da uçurumu andıran istinat duvarının üzerinde çarptığı araçla birlikte asılı kaldı. Yaklaşık 3 metrelik istinat duvarının üzerine "güvenlik tedbiri" amacıyla yerleştirilmiş olan demir korkulukların saniyeler içerisinde sökülmesi ise can güvenliğinin hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.
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KAÇMAK İSTERKEN AYAĞI KIRILDI
Bu esnada kazanın yaşandığı yerde bulunan bir binanın önünde komşusuyla birlikte çay içen Elif Göğüs, araçların üzerine doğru düşmekte olduğunu fark edince canını kurtarmak için hamle yaptı. Oturduğu yerde kalkıp koşmaya çalışan kadın, canını kurtarmak isterken yere düşüp ayak bileğini kırdı. Bu esnada olay yerinde bulunan mahalle sakinleri ise durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağı kırılan Elif Göğüs'ü olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise dik yokuşta istinat duvarının üzerinde asılı kalan elektrik bakım onarım aracı ile ticari aracı halatlarla bağlayarak önlem almaya çalıştı.
VATANDAŞ ÖNLEMİNİ KENDİ ALDI
Kazanın ardından istinat duvarının üzerinde asılı kalan araçların oluşturduğu tehlike karşısında mahalle sakinleri de kayıtsız kalmadı. Bir vatandaş, asılı kalan araçların yokuş aşağı kayması durumunda yolun sonundaki binaya çarpmasını engellemek için kendi şirketine ait bir vinci yokuşun sonuna yerleştirdi.
ŞOFÖR PANİK YAPTI
Cemal Öcal, "Elektrik işiyle uğraşan arkadaşlar kabloları yapıyorlardı. Ayakları kullanan bir operatör vardı çocuk panik yaptı ve arabanın kollarına indirdi. Geri geri kaydı buraya. Kadınla çocuk vardı kadın üstüne taşlar düştüğü halde çocuğu aldı çekti. Park halindeki araç iki kere askıda kaldı. Sanki aşağıdaki kadın kaçsın diye zaman verdi. Kadının yanına gittik ayağı kırılmıştı. Anne ile çocukta hiçbir şey yok çok şükür. Bu yokuşun yapılması lazım. Çok saçma bir yokuş. Biraz insanlık olsun. Ucuz kurtulduk ama her yıl 2-3 kere yaşıyoruz bunu" dedi.
İBB'YE ŞİKAYETLER SONUÇ VERMEDİ
Kaza yerinin hemen önündeki binada yaşayan bina sakini Melahat Çürgüç "Ben dışarı çıkmak için hazırlanıyordum, 1 dakika önce çıksaydım ezilerek ölecektim. Burası çok dik bir yokuş. Yukarıdan gelen en ufak bir taş parçası bile büyük tehlike oluşturuyor. Hem can hem de mal güvenliği açısından çok riskli bir cadde burası, kaç defa Fen İşleri'ne şikayette bulunduk ama büyükşehir bu yolu hiç yapmadı" ifadelerini kullandı.