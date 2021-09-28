Adıyaman’da feci kaza: Servis aracı öğrenciyi ezdi!

Servis aracı, çarpmanın etkisiyle yere düşen minik Uğur'un üzerinden geçti. Ağır yaralanan Uğur Geçer'e ilk müdahale, olay yerinden geçen ve sağlıkçı oldukları öğrenilen iki kişi tarafından yapıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan Uğur Geçer, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.