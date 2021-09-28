Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Kaygısız, aynı araçta bulunan Muhammet Akay, Ayşe Akay ve Ayşe Kaygısız ile çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan minibüs şoförü Yasin Yağcı ve TIR şoförü Zülküf Tekeş yaralandı. Fatih Kaygısız'a ayakta müdahale eden ekipler diğer yaralıları ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Ayşe Akay ve Ayşe Kaygısız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR şoförü Zülküf Tekeş, tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.