Akşemsettin Parkı’nda sanat ve musiki ziyafeti

Eyüpsultan Belediyesi'nin 'Sanat Atölyeleri Mahallelerimizde' isimli etkinliği kapsamında Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi Eğitimleri her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlikte Eyüpsultanlılar kendi mahallelerinde sanatsal çalışmalar yapma imkanı buluyor. Mahalle sakinleri ney, tambur, bendir ve rebap dinletisi eşliğinde, ebru, çini, seramik ve çömlek gibi atölye çalışmaları yapıyor. Etkinlik için bu kez Akşemsettin Parkı'nda sanat atölyeleri kuruldu. Atölyelere mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun oldu.



BAŞKAN DENİZ KÖKEN SANATSEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ



Genç yaşlı çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sanatseverlerle bir araya geldi. Başkan Deniz Köken parkta vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet edip, çalışmaları izledi



KURSLARA KAYITLAR DEVAM EDİYOR



Eyüpsultan Belediyesi Geleneksel Sanat ve Musiki Akademisi kurs kayıtları devam ediyor. Kurslarda çini atölyesi, ney, hat, bendir, minyatür, ud, tezhip, İstanbul kemençesi, ebru, kaligrafi, seramik, tambur, çömlek ve Osmanlıca metin okumaları eğitimleri veriliyor.

Dileyen vatandaşlar kültür sanat kurslarıyla ilgili 0212 440 0 777 numaralı telefondan Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi'ne ya da 0212 440 0 500 numaralı telefondan Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'ne ulaşarak kurslarla ilgili detaylı bilgi alabilirler. Bu arada vatandaşlar kursiyer.eyupsultan.bel.tr adresinde online olarak da başvuruda bulunabiliyor.



Öte yandan etkinlik ilerleyen günlerde aşağıdaki listede belirtilen şekilde devam edecek:



27 Eylül Pazartesi Emniyettepe Emniyettepe Parkı 17.00-19:00

28 Eylül Salı Güzeltepe Güzeltepe Parkı 17.00-19:00

29 Eylül Çarşamba Kemerburgaz Meydan 17.00-19:00

30 Eylül Perşembe Göktürk Özgecan Aslan Parkı 17.00-19:00

1 Ekim Cuma Pirinçci Cami Önü Park 17.00-19:00

2 Ekim Cumartesi Sertarikzade Kültür Merkezi 14:00-17:00

3 Ekim Pazar Zalpaşa Kültür Merkezi 14:00-17:00