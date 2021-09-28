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Giriş Tarihi: 28.9.2021 17:30 Son Güncelleme: 28.9.2021 17:30

Alanya’da polis kaçağa göz açtırmıyor

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da polis kaçağa göz açtırmıyor

Alanya’da polisin bir işyerine düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 178 paket sigara ve 9 adet puro ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde kaçak sigara olduğunun bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis 178 paket gümrük kaçağı sigara, 9 adet puro ele geçirdi. Olayla ilgili işyeri sahibi L.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçu kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Alanya’da polis kaçağa göz açtırmıyor
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