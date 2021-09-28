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Giriş Tarihi: 28.9.2021 17:30

Alanya’da polisten kaçak tütün operasyonu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da polisten kaçak tütün operasyonu

Alanya’da polisin düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak nargile tütünü ele geçirirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Saray Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde piyasaya kaçak kaçak nargile tütünü sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, 51 adet farklı markalarda toplamda 36 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezinde hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapılan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Alanya’da polisten kaçak tütün operasyonu
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