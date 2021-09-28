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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Alişan’ın ölümünde ‘Mavi Balina’ şüphesi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Alişan’ın ölümünde ‘Mavi Balina’ şüphesi
ISPARTA'NIN Aksu ilçesinde yaşayan ve bu yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olan Alişan Soylu (17), geçen perşembe günü gezmeye gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Ailenin başvurusu üzerine ilçenin dağlık kesiminde arama yapan jandarma ve AFAD ekipleri, önceki gün Alişan Soylu'nun cesedini, Zindan Mağarası mevkiinde buldu. Soylu'nun ölümünde "Mavi Balina" oyunu şüphesi üzerinde duran güvenlik güçleri, cep telefonu ve bilgisayarındaki oyunları incelemeye aldı.
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Alişan’ın ölümünde ‘Mavi Balina’ şüphesi
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