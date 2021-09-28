Ankara Valisi Vasip Şahin’den üniversite rektörlerine çağrı

ŞAHİN: HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, aynı gündemle 14 Eylül Salı günü de üniversite rektörleri ile toplantı yaparak mevcut durumu ve yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

Şahin; "Bugün kısa bir aradan sonra yeniden rektörlerimizle bir araya gelerek Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun da katılımıyla geldiğimiz noktayı değerlendirmek, bugüne kadar neler yaptığımızı, bundan sonra da neler yapabileceğimizi konuşmak amacıyla toplandık. İlimizde 8 devlet, 13 vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Bu üniversitelerimizde lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenci sayımız 268 bin, lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenci sayımız 60 bindir. İkameti Ankara olan öğrenci sayımız ise 122.466'dır. Geçici de olsa ilimizde yaşanan yurt sorunun en önemli nedenleri arasında hiç kuşkusuz içinde bulunduğumuz salgın döneminin ortaya çıkardığı yeni şartlar en ön sıradadır. Bu yeni şartlarla oluşan sorunları da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Üniversitelerimiz ile iş birliği içerisinde çözeceğimize inanıyoruz. Bu anlamda yeni yurt binaları yapılması konusunda ihtiyaç belirterek talepte bulunan tüm üniversitelerimize her türlü desteği vereceğiz" dedi.



Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu da; yurt sorununun çözümü konusunda üniversitelerin desteğiyle bilhassa üniversitelerin kampüslerinde hızlı bir şekilde yeni yurtlar inşa ederek öğrencilerimizin hizmetine sunacaklarını söyledi. Toplantıda söz alan üniversite rektörleri de yurt ve barınma sorunlarının giderilmesi konusunda yapılacak çalışmalara destek vereceklerini, yeni yurt yapımı konusunda kampüs arazilerinde uygun yerleri de ilgili kurullarında görüşerek Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmesini temin edeceklerini ifade etti.