Anne öldü, baba ve çocukları komada

Antalya
'da, önceki gece otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne öldü, eşi, 2 çocuğu ve bir yeğeni yaralandı. Manavgat
ilçesinde Adem Çağlar idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi
'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri sürücünün eşi Emine Çağlar'ın (25) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Adem Çağlar ile çocukları Beyza Çağlar
(3), Yusuf Çağlar
(1) ile yeğeni Arzu İrem Şimşek
(14) ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.