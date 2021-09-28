Arazi anlaşmazlığı çifte cinayetle bitti

MERSİN
'DE Ahmet Köse (49) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse
(63) ve yeğeni Eyüp Köse
'yi (41) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tarsus
ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki kardeşten Ahmet Köse, iddiaya göre tarlasına giden yolu kendi mülkiyetinde olduğunu öne sürerek kapatan Hüseyin Köse ve oğlu Eyüp Köse'ye pompalı tüfekle ateş etti. Ağabeyi ve yeğeni olay yerinde hayatını kaybederken zanlı Ahmet Köse gözaltına alındı.