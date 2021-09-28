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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Arazi anlaşmazlığı çifte cinayetle bitti

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Arazi anlaşmazlığı çifte cinayetle bitti
MERSİN'DE Ahmet Köse (49) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Hüseyin Köse (63) ve yeğeni Eyüp Köse'yi (41) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki kardeşten Ahmet Köse, iddiaya göre tarlasına giden yolu kendi mülkiyetinde olduğunu öne sürerek kapatan Hüseyin Köse ve oğlu Eyüp Köse'ye pompalı tüfekle ateş etti. Ağabeyi ve yeğeni olay yerinde hayatını kaybederken zanlı Ahmet Köse gözaltına alındı.
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Arazi anlaşmazlığı çifte cinayetle bitti
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