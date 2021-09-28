Asıl amaçları 3 milyar lira

İstanbul Ataşehir
'de SAS Holding
'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan
'ın para sevkiyatı sırasında öldürülerek 3 milyon 300 bin TL'nin gasp edilmesi ve yöneticilerden Süleyman Aydın
'ın evde ölü bulunmasının ardından, yatırım yaptıkları şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden vatandaşlar suç duyurusunda bulundu. Kartal
'daki Anadolu Adliyesi
önüne gelen çok sayıda mağdur, Sibel Koçan'ın kardeşi Sema Koçan
'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Şüpheliler SAS Holding'in sahibi konumunda bulunan Sibel Koçan ve maktul Süleyman Aydın'ın şüpheli ölümü akabinde SAS Holding'in içini boşaltmışlardır. Şüphelilerin suç teşkil eden eylemlerinin neticesinde SAS Holding'e yatırım yapmış olan müvekkiller ve müvekkiller dışında kalan binlerce kişi daha mağdur olmuştur" ifadelerine yer verildi.
ŞİRKETİN MÜHÜRLENMESİNİ İSTEDİLER
Sema Koçan'ın dairesinde 58 milyon 600 bin tutarında paranın ele geçirildiğinin anlatıldığı dilekçede, Koçan'ın paranın çekyat, buzdolabı gibi eşyaların içine konulması talimatı verdiği, şüphelilerin parayı nasıl çıkaracakları konusunda birbirirlerini yönlendirdiği aktarıldı. Dilekçede söz konusu 58 milyon 600 bin liranın mağdur yatırımcılara dağıtıldığı ve şüphelilerin 3 milyar liralık bir meblaya el koymak için böyle bir eylem yaptıkları iddia edildi. Mağdurlar, şirketin mühürlenmesini istedi.