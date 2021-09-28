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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Aşıya soruşturma açan savcının babası koronavirüse yenildi

Aşıya soruşturma açan savcının babası koronavirüse yenildi
KORONAVIRÜS tedbirlerinin hukuka aykırı, aşının da sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek re'sen soruşturma açınca görevden uzaklaştırılan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un Bursa'da yaşayan babası Muammer Akbulut (65), koronavirüsten öldü. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Eyüp Akbulut, geçen Mayıs'ta çekip Youtube'da yayınladığı ve Esenlik Bildirisi adıyla yayınladığı bir videoda, pandemi tedbirlerini eleştirmiş, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların da sağlığa zararlı olduğunu öne sürerek, re'sen soruşturma açtığını duyurmuştu. Savcı, bu gelişmeler üzerine HSK tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Tuna ÇAM / SABAH
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Aşıya soruşturma açan savcının babası koronavirüse yenildi
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