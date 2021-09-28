Avcılar’da asansör paniği: 7 kişi kurtarıldı

Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 4'üncü katından inmek için 3 kadın, kapının üzerinde bulunan '2 kişiliktir' uyarı yazısına aldırmayarak asansöre bindi. Kabin hareket ettikten sonra 2 ile 3'üncü katlar arasında durdu. Kabinde bulunanların kapıyı yumruklayarak çıkardığı ses üzerine asansör firması arandı. Ancak, asansöre bakan görevli şehir dışında olduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi kabini alt kata kontrollü indirerek içeride yaklaşık 15 dakika mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Dar kabinde sıcaktan bunalan kadınlardan biri, görevli ve yakınlarının yardımı ile birkaç basamak indirildikten sonra girişe konulan sandalyeye oturtularak dinlendirildi.