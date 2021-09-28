Avukat avcısı yakalandı: "Şoförümü aramam lazım" diyerek kaçırıyordu...

Savcılık, hakkında onlarca kez hırsızlık suçundan dava açılmış olan ve birden fazla soruşturması halen süren seri hırsız hakkında birden fazla avukata karşı işlediği 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan dava açtı.

İstanbul'da son bir ay içinde polise başvuran 12 Avukat, telefonlarının bir dolandırıcı tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Avukatlar verdikleri ifadelerinde şüphelinin kendisini şirket sahibi zengin bir iş adamı olarak tanıttığını, dava dosyalarına bakmaları için lüks restoranlarda buluşma teklif ettiğini söylediler. Benzer şekilde ifade veren avukatlar, birlikte Yemek yedikleri dolandırıcının, yemeğin bitmesinin ardından "Telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramam lazım. Telefonunuzu kullanabilir miyim?" diyerek telefonlarını aldığı daha sonra ortadan kaybolduğunu anlattılar.