Ayakkabısından esrar çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarmanın, rutin denetimler kapsamında durduğu bir yolcu otobüsünde bulunan M.E. adlı bir yolcu, şüpheli hareketler sergileyince ekiplerin dikkatini çekti. Zanlının yapılan üst aramasında da; sol ayakkabısının iç tabanında özel olarak tasarlanan zuladan, tam 400 gram toz esrar çıktı. Gözaltına alınan M.E.'nin, 'kurye' olduğu tespit edildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

ŞÜPHELİ HAREKETLER

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ceyhan ilçesinde yol kontrol noktası oluşturup, burada rutin olarak denetime başladı. Kente giriş yapan bir yolcu otobüsü durdurularak, yolcuların tek tek kimlik kontrolü yapıldı; özel eğitimli narkotik detektör köpekleri de bagajda arama gerçekleştirdi. Bu esnada şüpheli davranışlar sergileyen bir yolcu, jandarmanın da dikkatini çekti.

'KURYELİK' YAPIYORDU

İsminin M.E. olduğu öğrenilen söz konusu şüphelinin yapılan üst aramasında; sol ayakkabısının iç tabanında özel olarak tasarlanan zula da açığa çıktı. Paket içinde zulaya saklanan tam 400 gram toz esrara da el konuldu. 'Torbacı' olarak bilinen zehir tacirlerine dağıtılmak üzere kente uyuşturucu getirdiği ve 'kurye' olduğu tespit edilen M.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak da soruşturma başlatıldı.