Aydın’da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Söke-Kuşadası yolu Granta mevkisindeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

1 HELİKOPTERLE YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine yerleşim yerlerine yakın olan bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi ve 1 helikopterle yangına müdahale edildi.