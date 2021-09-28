Aydın’da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Söke-Kuşadası yolu Granta mevkisindeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
1 HELİKOPTERLE YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
İhbar üzerine yerleşim yerlerine yakın olan bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi ve 1 helikopterle yangına müdahale edildi.
Bölgedeki bir anaokulu ile Anadolu lisesine ait binalar boşaltıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yangın bölgesine giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
25 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 25 dönüm arazi zarar gördü.