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Giriş Tarihi: 28.9.2021 20:51

Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

AA
Aydın’da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Söke-Kuşadası yolu Granta mevkisindeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

1 HELİKOPTERLE YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine yerleşim yerlerine yakın olan bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi ve 1 helikopterle yangına müdahale edildi.

Bölgedeki bir anaokulu ile Anadolu lisesine ait binalar boşaltıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yangın bölgesine giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

25 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 25 dönüm arazi zarar gördü.

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Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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