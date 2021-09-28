Balıkesir Üniversitesi’nde yeni eğitim-öğretim dönemi heyecanı

Öğrencilerin yeni döneme dair talep ve görüşlerini yakından takip ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "Başta Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve ilgili diğer kurumlarımızla koordinasyon içerisinde, öğrencilerimizin sorunsuz bir eğitim yaşamı geçirmeleri için çalışmalarımızı planladık. En önemli değerimiz olan geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin gelişiyle birlikte üniversitemizde ve şehrimizde yeni bir heyecan ve hareketlilik oluştu. Bu doğrultuda tüm ilgili kurumlarımız ile Balıkesir halkına destekleri ve göstermiş oldukları ev sahipliğinden ötürü öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.