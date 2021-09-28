Balkonunda öldürülmüştü: Katil zanlısı teslim oldu!

Çanakkale'nin Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde Küçükkuyu Belediyesi'nde inşaat işleri bölümünde görev yapan Ali Ayran'ın (49) evinin balkonunda vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ayran'ın katil zanlısı teslim oldu. Katil zanlısının Ayran'ın kapı komşusu olduğu ortaya çıktı.

Ayran, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte gittiği düğünün ardından evine gelmiş ve balkonuna geçerek eşinden kahve istemişti. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ensesinden yaralanmıştı. Ayran'ı kanlar içinde bulan eşi ambulans çağırmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayran kurtarlamamıştı. Olayın ardından harekete geçen JASAT timleri geniş çaplı soruşturma başlatmış, Ayran'ın olay günü katıldığı düğündeki tüm davetlilerin de ifadesine başvurmuştu.

TÜFEK EVDE BULUNDU

JASAT timlerinin ifadesini almak istediği şahıslar arasında Ali Ayran'ın yan komşusu M.Ş.B. de vardı. Ancak M.Ş.B. evde yoktu. Tecrübeli dedektifler, M.Ş.B'nin eşi N.B'nin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak evde arama düzenledi. Yapılan aramada evde bulunan av tüfeği üzerinde yapılan incelemede incelemenin ardından katil zanlısı tespit etti.





Jandarmanın telefonla aradığı M.Ş.B. görüşmenin ardından daha fazla saklanamayacağını anlayarak olaydan sonra kaçtığı İstanbul'da polise teslim oldu. M.Ş.B'nin ilk ifadesinde eşi N.B.'nin Ali Ayran ile gönül ilişkisi olduğunu düşünerek öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.



DOMUZ KURŞUNU KULLANILMIŞ

Ayvacık Jandarma ekipleri ilk incelemede de Ali Ayran'a yakın mesafeden ateş edildiğini ve olayda öldürme amacıyla domuz kurşunu kullanıldığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.