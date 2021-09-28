Bayrampaşa’da telefonunu çalan kapkaççıyı kovaladı

Olay, 21 Eylül Salı günü saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Karasu Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu 3 şüpheli ilçe genelinde gezerek gözüne kestirdikleri kişileri takip ediyordu. Şüphelilerden biri Karasu Sokak üzerinde elinde telefonuyla yürüyen bir kişinin elinden telefonunu alarak kaçmaya başladı. Telefonunu çaldıran kişi, kapkaççının peşinden koşsa da yakalayamadı. Polis ekipleri ihbar üzerine 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerden Ahmet El Abdullah ve İbrahim El Abdullah'ı yakalarken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Kapkaç anları ve kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

"ARKASINDA KOVALIYOR"



Olayı gören esnaf Mustafa Akmaz, "Telefon çalıyor, bakıyor kim arıyor diye. Koşan bir arkadaş telefonu alıyor gidiyor. Kovalıyor arkasından koşuyor. Gidiş o gidiş. Kişiyi daha önce buralarda bu çevrede gördüm. Şahsen tanımıyorum ama sima olarak tanıyorum kendisini. İplik ve çorapçıların olduğu bir muhit burası. Zaman zaman bu tarz olaylar oluyor. Bizim başımıza da daha önce böyle bir olay gelmişti" dedi.