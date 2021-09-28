Çalıntı otomobille kaçarken TIR’ın altında kaldılar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Eren Özdemir'in (17) kullandığı ve çalıntı olduğu iddia edilen otomobil çevre yolunda ters yönde kaçmaya çalışırken karşı istikametten gelen TIR'ın çarpması bariyerlere sıkıştı. Arkadan gelen iki aracında çarptığı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan Y.Ç. araçta sıkıştı. Yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü Özdemir'in sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu öldüğü tespit edildi.

Yaralı Y.Ç. ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, ölen sürücüde morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Tekirdağ-İstanbul yolu araçların kaldırılmasının ardından açıldı.