Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç hakkında flaş karar! Yakalandığı sırada dehşet saçmıştı...

'CEZAMIN KESİLMESİNİ İSTİYORUM'

Özgür Arduç, mahkeme başkanının "Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Cezamın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" cevabını verdi.

Mahkeme heyeti, polis memurlarından Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi ise yaralamaktan 9 ay olmak üzere, Özgür Arduç'u 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.