Dünyaca ünlü teknoloji firmasının yöneticine saldırı!

Dünyaca ünlü teknoloji markası LG'nin Türkiye temsilciliğinde yöneticilik yapan iki Güneykore'li silahlı saldırıya uğradı. Olay 31 Ekim 2018 günü meydana geldi. Güneykore'li Baiklyun Oh, Bokyong Park isimli kişiler LG'nin Türkiye temsilciliğinde TV Grup Müdürü olarak çalışıyordu. 31 Ekim günü Baiklyun Oh evine dönen üzere trafikte seyir halinde bulunduğu bir anda önüne bir araç geçti. Araçtan inen 2 kişi araca yönelik 5 el ateş edip kayıplara karıştı.

TRAFİKTE SİLAHLI SALDIRI

Yaşanan saldırının ardından yaklaşık 6 ay geçtikten sonra bu kez Bokyong Park yine trafikte seyir halinde olduğu bir anda mesai arkadaşı Oh gibi bir araç tarafından önü kesilerek 3 el ateşe maruz kaldı. İkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek saldırı sonrası şikâyetçi oldu. Savcılık yapılan araştırmada Dıgıcom isimli firmaya ait araçla saldırının gerçekleştirildiğini tespit etti.

4 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Tespit sonrası sürücü İ.B.'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Olay günü aracı kendisinin kullanmadığını ifade eden İ.D., aracın şirketin diğer çalışanları Deniz A., ve Vedat Aç., tarafından kullanıldığını belirtti. İkilinin silahlı eylemi, Mevlüt Y., ve Sabri Y.'yi azmettirerek gerçekleştirdikleri belirlenince savcılık olayla ilgili 4 kişi hakkında 'Silahla Yağma' ve 'Silahla Birden Fazla Kişi İle Tehdit' suçundan dava açtı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Güneykoreli Baiklyun Oh'a karşı yapılan silahlı eylemin azmettiricisi ve tetikçisi Deniz A., Mevlüt A., ve Berat A., hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken aynı eylemin Bokyong Park'a karşı 1'er yıl 6'şar ay ve 22'şer gün hapis cezasına hükmetti.