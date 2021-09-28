Duygu Delen davası sıcak gelişme

Gaziantep'te eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonunda şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olarak "Nitelikli Cinsel Saldırı ve Cinayet" suçlarından yargılanan Mehmet Kaplan'ın Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına devam edildi.
Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. Duruşmasında tutuklu olarak yargılanan sanık Mehmet Kaplan SEGBİS aracılığıyla katılırken, Delen ailesinin avukatları ile sanık avukatları katıldı.
Mahkeme başkanının izinli olduğu için katılmadığı davaya vekaleten bakan üye sanık avukatlarının görüşlerini sorarak duruşmaya başladı. Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu Gaziantep Temsilcisi Avukat Meriç Güzel'in davaya katılmak için dilekçe verdiği duruşmada söz verilen Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, önceki duruşmada mahkemenin sanık hakkında ev hapsi verdiğini, bu nedenle mahkeme üyelerinin bu tutumunu "ihsası rey" olarak gördüklerini ancak üst mahkemeye yaptıkları itirazın kabul edilip sanığın tekrar tutuklanmasıyla bu düşüncelerinin değiştiğini belirterek, raporun beklenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mütalaası sorulan iddia makamı, dosyadaki eksik konularının beklenmesiyle, sanığın üzerindeki atılı suçu ve dosyanın bulunduğu safha dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını istedi.
16 Haziran'da görülen son duruşmada ev hapsi verilerek serbest kalan Mehmet Kaplan, yapılan itiraz üzerine 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklama kararı verilince tekrar cezaevine konulan Mehmet Kaplan, SEGBİS ile katıldığı duruşmada; haksız yere tutuklu bulunduğunu iddia ederek, "Daha önce raporlar verildi, bilirkişi ve keşif yapıldı. Beni niye tutukladılar? Kimse bana adaletten bahsedemez. Şu an Duygu olsaydı benim yerimde en çok adalet isteyecek kişi o olurdu. Sözümü kesiyorsunuz, istediğim kadar konuşma hakkım var" dedi.
Sanık avukatı Enes Akbulut ise, yargılaması devam eden bir dosyada karşı taraftaki meslektaşlarının kadın cinayetinden bahsetmesinin gerçekçi olmadığını iddia ederek, "Aslında raporlar arasında bir çelişki yok. Katılan tarafın talebi üzerine Hakan Kar'a gidildi. Ardından 2 rapor daha alındı. Son duruşmada bunların üçü de herhangi bir çelişkiye düşmeyecek şekilde bir durum olmadığını gösteriyor. Gecen duruşmada sanığın serbest kalmasına karar verildi, ardından dışarıda basın açıklaması yapıldı. Şimdi de aynı yapılacak. 10 aydır sürekli şekilde devam ediyorlar" diye konuştu.
Sanık ve katılan avukatlarının görüşlerinin ardından mahkeme heyeti, eksik olan raporun beklenmesi için sanığın tutukluluk hakkının devamına duruşmayı 2 Aralık tarihine erteledi.
OLAY
Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.
Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.