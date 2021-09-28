Duygu Delen davası, yeni rapor için ertelendi

Sanık avukatı Enes Akbulut ise, yargılaması devam eden bir dosyada karşı taraftaki meslektaşlarının kadın cinayetinden bahsetmesinin gerçekçi olmadığını iddia ederek, "Aslında raporlar arasında bir çelişki yok. Katılan tarafın talebi üzerine Hakan Kar'a gidildi. Ardından 2 rapor daha alındı. Son duruşmada bunların üçü de herhangi bir çelişkiye düşmeyecek şekilde bir durum olmadığını gösteriyor. Gecen duruşmada sanığın serbest kalmasına karar verildi, ardından dışarıda basın açıklaması yapıldı. Şimdi de aynı yapılacak. 10 aydır sürekli şekilde devam ediyorlar" diye konuştu.

Sanık ve katılan avukatlarının görüşlerinin ardından mahkeme heyeti, eksik olan raporun beklenmesi için sanığın tutukluluk hakkının devamına duruşmayı 2 Aralık tarihine erteledi.

OLAY

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.