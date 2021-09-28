Duygu Delen davasında 3. rapor bekleniyor

Gaziantep'te eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonunda şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olarak "Nitelikli Cinsel Saldırı ve Cinayet" suçlarından yargılanan Mehmet Kaplan'ın Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına devam edilecek.

Daha önce ünlü adli tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar ve Gaziantep Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından hazırlanan iki ayrı raporun olayın aydınlatılmasında net bir görüş belirtmediği gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından istenen 3. rapor için ertelen duruşmada yeni raporun henüz gelmediği öğrenildi.