Duygu Delen davasında 3. rapor bekleniyor

Gaziantep'te eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonunda şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olarak "Nitelikli Cinsel Saldırı ve Cinayet" suçlarından yargılanan Mehmet Kaplan'ın Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına devam edilecek.
Daha önce ünlü adli tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar ve Gaziantep Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından hazırlanan iki ayrı raporun olayın aydınlatılmasında net bir görüş belirtmediği gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından istenen 3. rapor için ertelen duruşmada yeni raporun henüz gelmediği öğrenildi.
16 Haziran'da görülen son duruşmada ev hapsi verilerek serbest kalan Mehmet Kaplan, yapılan itiraz üzerine 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklama kararı verilince tekrar cezaevine konulmuştu.
Duruşma, bugün saat 11:15'te, Gaziantep 10.Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
OLAY
Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.
Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.