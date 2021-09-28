Eski futbolcu Sezer dehşet saçtı

Beşiktaş
, Fenerbahçe, Eskişehir
gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün (35) karıştığı olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İstanbul Sancaktepe
'de 19 Eylül Pazar günü, 17.30 sıralarında yaşanan olayda; iddialara göre Halil İbrahim Sgholten
(24) ile babası, ağabeyi ve arkadaşları bölgeye mangal yapmaya geldi. Yabancı plakalı lüks aracıyla aynı noktaya giden Sezer Öztürk (35) ve arkadaşı, geçişi kapattığı iddiasıyla, patika yolun kenarına park edilen aracın kaldırılmasını istedi. Yol vermek istemeyen Sgholten ile Öztürk arasında tartışma çıktı. Sgholten'nin ailesi ve arkadaşları da tartışmaya katılınca olay büyüdü. Bu sırada Sezer Öztürk, otomobilden ateş açtı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim Sgholten hayatını kaybetti. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A
. yaralandı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Ölen Halil İbrahim Sgholten'in, iki çocuk babası olduğu, Hollandalı annesinin soyismini kullandığı ifade edildi. Sgholten, Nişantepe Mezarlığı'na defnedilirken, kaçan Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sezer Öztürk dışında ayrıca Ö.G. ve A.M. adlı kişilerin de şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildiği, A.M.'nin 20 Eylül'de teslim olduğu, ardından tutuklandığı belirtildi.
BİRÇOK OLAYA KARIŞTI
PROFESYONEL futbol hayatı 1996'da Almanya
'da başlayan Sezer Öztürk, kariyeri boyunca pekçok olaya karıştı. Futbolculuk sırasında amatör olarak boks maçlarına çıkan Sezer, en son 2015'te Beşiktaş ile sözleşme imzaladı, futbolu bıraktıktan sonra boksa başladı. 2013'te odasına girip kapısını kilitlediği takım arkadaşı İbrahim Toraman
ile kavgaya tutuştu. 2014'te tatile gittiği Almanya'da bir bar kavgasında bıçaklandı. Sezer, İzmir
'de de maçtan bir gece önce aşırı hız nedeniyle ceza yedi.