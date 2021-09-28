‘Eve alkollü gelip çocukları döverdi’

Antalya
'da işkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüresiye dayak yediği sırada silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada "Ceza Verilmesine Yer Olmadığı"na hükmedilerek tahliye edilen Melek İpek
olayının bir benzeri de İstanbul
'da yaşandı. İki çocuğuyla birlikte yaşayan Nuran Özdemir'in (46) kocası Ahmet Özdemir boşanma davası açtığı için farklı bir evde kalıyordu. Geçtiğimiz günlerde karısının Eyüpsultan
'daki evine gelen Ahmet Özdemir, hakaretler savurarak eşine kapıyı açmasını söyledi.
TAMPON YAPMAYA ÇALIŞTI
SABAH'ın ulaştığı olayın detaylarına göre, kapıdaki ağır hakaretler nedeniyle komşuların rahatsız olacağını düşünen genç kadın, kapıyı açınca darba uğradı. Başından kan aktığını gören kadın, kocasının saldırısından kurtulmak için mini buzdolabının üzerindeki bıçağı eline alarak rastgele etrafa savurmaya başladı. Bu sırada darp edilmeye devam edilen kadın, evden kaçmak isterken kızının çığlıklarını duyunca geri döndü ve kocasını kanlar içinde buldu. Yeğenine polisi ve ambulansı aramasını söyleyen Nuran Özdemir, yerde yatan eşine tampon yapmaya başladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir hayatını kaybetti.
'İCRALIK EDİP EVİ TERK ETTİ'
Gözaltına alınan Nuran Özdemir, polis merkezindeki ifadesinde, 15 yıllık eşinin kendisine boşanma davası açtığını, ikametinde 9 yaşındaki oğlu ve 14 yaşındaki kızıyla yaşadığını anlattı. Ahmet Özdemir'in 3 yıldır başka bir kadınla birlikte olduğunu, eve sürekli alkollü geldiğini ve kendisiyle çocuklarını darp ettiğini söyledi. Eşinin iş yeri açarken ve araba alırken kendi bilgilerini kullandığını da sözlerine ekleyen genç kadın, kocası yüzünden borçlandığını bu nedenle icralık olduğunu ifade etti. Nuran Özdemir, "Dün gece yine huzurumuzu bozmak için gelmeseydi bu olaylar olmayacaktı" dedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Nuran Özdemir, eşinin ölümünden dolayı çok pişman olduğunu, amacının öldürmek değil kendisini korumak olduğunu ifade etti. Nuran Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.