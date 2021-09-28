Gaziantep öğrenciler için seferber oldu

Davut Gül, şunları söyledi:

"Gaziantep'te şu anda toplam yükseköğrenim yurt kapasitemiz 10 bin 423'tür. 2021-2022 eğitim öğretim yılında İlimiz genelinde yurtlarımıza başvuru yapan öğrenci sayısı 7 bin 811'dir. Bu başvurulardan 4 bin 935 öğrenci ilk etapta mevcut yurtlarımıza yerleşmiştir. Yapımı yeni tamamlanan ve kullanım için çalışmalarını hızlandırarak bugün itibarı ile faaliyete aldığımız bin 412 kişilik kız yurdumuzla birlikte yerleştirdiğimiz öğrenci sayısı 6 bin 373 olmuştur. Şu an itibarı ile hiçbir kız öğrencimiz yedekte beklememektedir."