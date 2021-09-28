Gaziantep öğrenciler için seferber oldu

Yurtlara yerleşemeyen üniversite öğrencilerine kalacak yer bulunabilmesi için devletin tüm kurumları harekete geçti. Toplam 10 bin 423 öğrenci kapasiteli yurtlara sahip olan Gaziantep'te yurt başvurusu yapan öğrenci sayısının 7 bin 811 olduğu bildirildi.
SABAH'a konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yeni faaliyete aldığımız bin 412 kişilik kız yurdumuzla birlikte yerleştirdiğimiz öğrenci sayısı 6 bin 373'e ulaştı. Hiçbir kız öğrencimiz yedekte beklememektedir" dedi.
Davut Gül, şunları söyledi:
"Gaziantep'te şu anda toplam yükseköğrenim yurt kapasitemiz 10 bin 423'tür. 2021-2022 eğitim öğretim yılında İlimiz genelinde yurtlarımıza başvuru yapan öğrenci sayısı 7 bin 811'dir. Bu başvurulardan 4 bin 935 öğrenci ilk etapta mevcut yurtlarımıza yerleşmiştir. Yapımı yeni tamamlanan ve kullanım için çalışmalarını hızlandırarak bugün itibarı ile faaliyete aldığımız bin 412 kişilik kız yurdumuzla birlikte yerleştirdiğimiz öğrenci sayısı 6 bin 373 olmuştur. Şu an itibarı ile hiçbir kız öğrencimiz yedekte beklememektedir."
YEDEKTE KALAN ÖĞRENCİLER YURTLARA YERLEŞTİRİLENE KADAR MİSAFİR EDİLECEK
"Yedekte olan bin 438 erkek öğrencimiz Gaziantep Büyükşehir Belediyemize ait tesisler ve kamuya ait tüm kaynaklar kullanılıp kademeli olarak yurtlara yerleştirilene kadar misafir edilecektir."
"Bu itibarla kamuya ait iki binanın yurda dönüştürülme işlemi devam etmektedir. 10 gün içerisinde hizmete alınacak olan bu kamu binalarında toplamda 600 öğrenci misafir edilecektir. 500 öğrenci de Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik kampı ve diğer tesislerinde misafir edilecek olup, diğer öğrenciler kamuya ait misafirhanelerde kalacaklardır."