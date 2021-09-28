Güvercin hırsızı yakalandı

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 20 Eylül'de güvercin kümesindeki 6 adet güvercinin çalınması, bir ikametin garajında bulunan 3 adet yivsiz av tüfeğin çalınması ve bir ikametten 16 adet güvercinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, olayları şüpheli Y.K'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yakalanarak gözaltına alının Y.K'nın ikametinde yapılan aramada 3 adet tüfek ve 12 adet güvercin ele geçirildi.

Güvercinler ve tüfekler sahiplerine teslim edildi. Y.K. hakkında adli işlem yapıldı.