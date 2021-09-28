Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 28.9.2021 15:11

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

AA
Hakkari’de PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Çanaklı köyü bölgesine dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ekipler tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi. Aramalarda, RPG-7 roketatar silahı, buna ait 7 mühimmat ve 23 sevk fişeği, 14 savunma tipi el bombası, 13 el bombası fünyesi, 15 litrelik jelikan bidon ile 5 kilogramlık plastik bidon ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyon sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA