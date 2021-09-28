İki gün misafir edip doğaya saldı

KOCAELİ
'NİN Kartepe
ilçesinde iş insanı Sadi Akçelik
'in çiftliğine bir süre önce tilki dadandı. Güvenlik kameraları vasıtasıyla tilkinin sıklıkla çiftliğe girdiği ve bazı tavukları telef ettiğini tespit eden Akçelik, hemen harekete geçti. Hazırladığı özel bir tuzakla çiftliğe giren tilkiyi yakaladı. Tilkiyi 2 gün misafir eden ve tavukla besleyen Akçelik, daha sonra onu doğal yaşam alanına götürerek serbest bıraktı. O anları videoya kaydeden Akçelik, "Şimdi hürriyet zamanı. Ormanlar senin. Güle güle, tekrar bekleriz, ama tavuklarıma dokunma" dedi.