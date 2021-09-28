İkinci doz aşıda Şırnak’ın rengi turuncu oldu

"HAYATIN ESKİ AKIŞINA DÖNME İSTEĞİ, SAĞLIĞIMIZ PAHASINA OLMAMALI"

Bakan Koca, bir başka paylaşımında ise "Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık. Fakat hayatın eski akışına dönme isteği, sağlığımız pahasına olmamalı. Maske ve mesafe kuralına uyalım, virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.