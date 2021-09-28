İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İtalya'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki Dogan isimli dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Mehmetçik römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi."
İtalya'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki DOGAN isimli dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve MEHMETÇİK Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi pic.twitter.com/h5wj8S13T4— KEGM (@kiyiemniyet) September 28, 2021