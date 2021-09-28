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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:45 Son Güncelleme: 28.9.2021 09:50

İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı

AA
İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İtalya’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makine arızası yapan yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalya'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Haydarpaşa mendireği açıklarında makinesi arızası yapan 90 metre boyundaki Dogan isimli dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Mehmetçik römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi."

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İstanbul Boğazı’nda arızalanan yük gemisi kurtarıldı
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